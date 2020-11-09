قال الإعلامي عمرو أديب، إن مرتضى منصور، مرشح مجلس النواب عن دائرة ميت غمر غائب عن اللجان، معقبًا: «لم نرى تقدم مرتضى في أي قرية».

وأضاف أديب، أثناء تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن «أنصار مرتضى منصور يقولون إنه مكتسح اللجان، لكن اللجان التي ظهرت نتيجتها كلها لم يظهر فيها حتى الآن».

وتابع: «أحمد الألفي، بدوي عبداللطيف، أسامة راضي، محمود العزب، محمود نصر عامر، أحمد أبو زيد، مرتضى منصور، على الترتيب.. ترتيبه السابع ده اللي أنا شايفه، جايز هم شايفين حاجة تانية».

واستطرد: «باقي حوالي 90 لجنة، أنا لم أجد مرتضى منصور حتى الآن في أي لجنة من التي ظهرت نتيجتها، لكن 20 لجنة قد تغير النتيجة»، حسب تعبيره.

وبدأت عملية فرز الأصوات في لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية بعد غلق باب التصويت مباشرة في الساعة التاسعة مساء الأحد.