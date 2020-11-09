وزير الصحة الألماني: 40% من السكان ضمن مجموعة الخطر المتعلقة بكورونا

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن ما يصل إلى 40% من السكان في ألمانيا يمكن تصنيفهم على أنهم ضمن مجموعة الخطورة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في تصريحات عبر الفيديو لصحيفة "بيلد" الألمانية مساء أمس الأحد: "لدينا 23 مليون ألماني فوق سن الستين.. نحن دولة رفاهة تعاني من أمراض الحضارة: السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، التي تمثل عوامل خطورة حال الإصابة بهذا الفيروس، كما هو الحال مع العديد من الأمراض المعدية أيضا. إذا اتبعت التعريف، ستجد أن ما يتراوح بين 30 و40%من السكان معرضون للخطر"، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد ثاني دولة في العالم بعد اليابان تعاني من شيخوخة المجتمع.

وبالنظر إلى معدل الإصابة الحالي، قال شبان: "إذا اضطر حوالي 2% من 30 ألف شخص مصاب حديثا إلى الذهاب إلى العناية المركزة في يوم واحد، فهذا يعني 400 مصابا يوميا. إذا استمر علاج العناية المركزة والدعم لمدة 15 يوما في المتوسط ​​- فهذا 6 آلاف مصاب"، متوقعا أن تصل ألمانيا "إلى هذا العدد خلال نوفمبر الجاري"، وقال: "هذا متوقع على نحو مبدئي".

وذكر شبان أنه بالنسبة لنظام الرعاية الصحية لا يمكن السيطرة على هذا العبء إلا "بجهد كبير"، وقال: "إذا كان طب العناية المركزة ممتلئا للغاية، أو مكتظا بصورة تفوق استيعابه، أو مثقلا بالإعباء، فهذا يعني أنه قد فات الأوان".

يُذكر أن عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة في ألمانيا وصل مطلع هذا الأسبوع تقريبا إلى نفس المستوى القياسي الذي تم تسجيله في الربيع الماضي.

وذكرت الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للطب المكثف وطب الطوارئ أمس الأحد أن 2904 مرضى بكورونا يتلقون العلاج حاليا في العناية المركزة. ووفقا للجمعية، تم الوصول إلى أعلى مستوى من قبل في 18 أبريل الماضي بتسجيل 2933 مريضا بكورونا في وحدات العناية المركزة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 13 ألفا و363 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة اليوم تراجع بواقع نحو 265 حالة مقارنة بأمس الأحد.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 12 ألفا و97 إصابة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 11 ألفا و352 حالة، بزيادة قدرها 63 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 429 ألفا و600 حالة.

ووفقا لاستطلاع أجري بتكليف من شركة "إرجو" للتأمين الصحي في منتصف أكتوبر الماضي، يرى 41% من المواطنين الألمان أنهم جزء من مجموعة الخطر. وبلغت نسبة من صنفوا أنفسهم في هذه الفئة 11% بين الشباب حتى سن 30، و75% بين من تزيد أعمارهم عن 60 عاما.