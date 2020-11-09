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بينما التزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت بشكل ملحوظ بشأن فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يقول الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف إن العلاقات بين واشنطن وموسكو بمكن أن تتحسن الآن.

وقال جورباتشوف /89 عاما/ لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن بايدن "شخص مخلص يتبع مسار معقول".

ويرى جورباتشوف بشكل خاص أن ثمة فرصة لإنقاذ معاهدة "ستارت الجديدة" التي تعد آخر ميثاق كبير للسيطرة على السلاح بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. ومن المقرر أن ينتهي سريانها في فبراير.

وأضاف: "سيكون الأمر أكثر سهولة الآن".

وتضع معاهدة ستارت الجديدة حدودا للترسانات النووية لكلا الجانبين لتقتصر على 800 منصة إطلاق استراتيجية و 1550 رأسا نوويا.

وأضاف جورباتشوف: "بالطبع سيكون الديمقراطيون حذرين ونحن كذلك. لكن الحذر يجب ألا يقف في طريق مفاوضات حقيقية بين الجانبين".