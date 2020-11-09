الصحة الروسية: فعالية لقاح «سبوتنيك في» تفوق 90%

أعلنت مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي بوزارة الصحة الروسية أوكسانا درابكينا الإثنين أن مراقبة اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك في" لدى المواطنين الذين تم تطعيمهم تظهر أن فعالية المستحضر تزيد عن 90 %.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن درابكينا قولها للصحفيين : "بتكليف من وزارة الصحة الروسية نقوم بمراقبة فعالية اللقاح سبوتنيك في لدى المواطنين الذين تم تطعيمهم ... ووفقًا لملاحظاتنا، فإن الفعالية تزيد عن 90%. كما أن ظهور لقاح فعال آخر هو بشرى سارة للجميع".

وكانت شركة الهندسة الحيوية الألمانية "بيونتيك" وشركة الأدوية الأميركية "فايزر" قد أعلنتا اليوم عن تجربة سريرية ناجحة للمرحلة الثالثة من لقاح ضد كورونا من المتوقع تسجيله في نوفمبر الجاري. ووفقا لـ "بيونتيك" فإن اللقاح المرشح أثبت فعاليته بنسبة تفوق 90% للوقاية من "كوفيد-19".

وكانت روسيا قبل ذلك قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

وبدأت كثير من دول العالم رصد زيادات لافتة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عقب الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، ما دفع بعضها لإعادة فرض التدابير ولو بشكل مخفف.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 50 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من مليون و258 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 35 مليونا آخرين.