وزير الرياضة يطلق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

قام أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين بديوان الوزارة، بإطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة على مدار شهري نوفمبر وديسمبر 2020، بحضور عدد من القيادات.

وتشهد الأولمبياد التنافس في ألعاب "كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة القدم الشاطئية، ألعاب القوى"، وذلك على مستوى محافظات "أسوان، الوادى الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح".

وتنطلق المرحلة التمهيدية للمنافسات منتصف نوفمبر الجاري لتحديد الفرق الفائزة للتنافس في المراحل التالية، ويقام اللقاء الختامي للأولمبياد لتحديد الفائزين في منتصف ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تكثيف الوزارة للأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر في جميع المحافظات، وفى مقدمتها المحافظات الحدودية، والعمل على نشر ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة من خلال تلك البرامج في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسة، وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الوزارة.

وتوقع الوزير تحقيق النجاح للأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية، وتكريم الفائزين في المنافسات المختلفة تحفيزاً وتقديراً لهم، مشيراً أن الأولمبياد ستُحدث حالة من الرواج للأنشطة الرياضية والتنافس بين المشاركين، وتساهم في تعزيز قنوات التواصل بين الشباب المتنافسين من أبناء المحافظات الحدودية.