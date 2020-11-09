الزراعة: اتخذنا عدة إجراءات من أجل تحسين العائد الاقتصادي لصغار مربي الدواجن

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثورة الحيوانية في وزارة الزراعة، إن الدولة اتخذت عدة إجراءات، لتخفيض الأسعار وزيادة الإنتاجية وتحسين العائد الاقتصادي، بالنسبة لصغار مربي الدواجن.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحدث بوضوح» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذه الإجراءات تتضمن: «تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل منشآت الثروة الداجنة، وتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي».

وأوضح أنه في عام 2017، كان حوالي 97% ممن يعملون في الثروة الداجنة والحيوانية يمارسون المهنة بدون ترخيص، بعيدًا عن رقابة الدولة ووزارة الزراعة، مضيفًا أن إجمالي عدد تراخيص التشغيل اليوم يبلغ 60 ألف ترخيص، بعدما كان لا يتجاوز 1509 في 2017.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تتولى ملف الدواجن بالكامل، موضحًا أنه لا يتم استيراد أي حبة ذرة سوى من خلال أجهزة الدولة.