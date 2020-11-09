واعظي: على قادة البيت الأبيض الجدد التعلم من أخطاء ترامب

قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن الإدارة الأمريكية الجديدة أمام فرصة تمكنها من تدارك أخطاء سابقتها، وتدفعها إلى التخلي عن سياسة عدم احترام القوانين الدولية.

وغرّد واعظي على "تويتر": "أربع سنوات من السياسة الخارجية الوحشية لإدارة ترامب، يمكن أن تكون درسا للقادة الجدد في البيت الأبيض، يجب عليهم استغلال هذه الفرصة الذهبية لتغيير المسار وتصحيح السياسات الخاطئة للولايات المتحدة".

وأضاف: "هزيمة ترامب في الانتخابات وترحيب الشعب الأمريكي ومعظم دول العالم بهذا الحدث يعني، أن عصر الأحادية والتطرف والتوتر وخرق الالتزامات والقوانين الدولية قد انتهى".

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية الجديدة أمام فرصة تمكنها من تدارك الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة السابقة والتخلي عن سياسة عدم احترام القوانين والتعهدات الدولية.