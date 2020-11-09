يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.



ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى السواحل الغربية، ومعتدل على جنوب سيناء. كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



وتتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش" وفرص أمطار خفيفة على جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.



ويكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتحسبًا لهذه الأجواء؛ رفعت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية بمختلف الإدارات، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهد البلاد في عدد من المحافظات، فيما شهدت بعض الطرق الصحراوية حالات إغلاق وإعادة فتح خلال اليومين الماضيين بسبب الأمطار.



وشددت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، على الإدارات بضرورة التعامل الفوري على الطرق السريعة والفرعية، والربط مع غرفة العمليات بالإدارة المركزية، وطالبت المواطنين باتباع الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة في حالة الشبورة أو عند الأمطار، بجانب بعض الإرشادات العامة على الطرق لمنع وقوع حوادث.



وأصدرت الإدارة مجموعة نصائح للقيادة الآمنة في الرياح الشديدة أو الأمطار الشديدة أو السيول أبرزها مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.



هذا بجانب مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، وعدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث، وزيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، وعند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.



وأعلنت عن نصائح القيادة عند وجود شبورة مائية على الطريق، منها أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية، وإضاءة جميع الأنوار بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، وفتح زجاج سيارتك بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها، كما يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.