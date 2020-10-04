 السعودية تدين الهجوم الإرهابي بمنطقة الرضوانية العراقية - بوابة الشروق
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السعودية تدين الهجوم الإرهابي بمنطقة الرضوانية العراقية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 1:09 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 1:09 م

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد، وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

وجددت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين - التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية، وحرصها على أمن العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره؛ بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

 

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

 


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