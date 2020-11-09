حملة ترامب: كوشنر لم يطلب من الرئيس الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات

نفى جيسون ميلر ممثل حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن كبير المستشارين الرئاسيين جاريد كوشنر، طلب من ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

وكتب ميلر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هذه القصة ليست صحيحة، نظرا للنتائج الانتخابية غير المحددة في ولايات عديدة والمخالفات الخطيرة في التصويت والافتقار إلى الشفافية في ولايات أخرى، نصح جاريد، ترامب باللجوء إلى جميع سبل الانتصاف القانونية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أفادت بأن كوشنر تواصل مع ترامب ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

ونقلت "سي إن إن"، أمس الأحد، عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.