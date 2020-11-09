أذربيجان تعتذر لموسكو بعد إسقاط مروحية عسكرية روسية في أجواء أرمينيا

اعترفت أذربيجان بأن قواتها أسقطت عن طريق الخطأ اليوم الاثنين، مروحية عسكرية روسية في أجواء أرمينيا، معلنة عن اعتذارها على الحادث، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لهان مساء الاثنين.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، إسقاط مروحية من نوع «مي-24» تابعة لقواتها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها وإصابة الثالث.



وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع خلال مرافقة المروحية قافلة سيارات للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراضي جمهورية أرمينيا، في المجال الجوي قرب بلدة إيرساخ عند الحدود مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان.



وأضافت أن الحادث أسفر عن مقتل فردين من طاقم المروحية، بينما تم إجلاء الثالث بعد إصابته بجروح متوسطة إلى مطار المرابطة.



وبينت وزارة الدفاع الروسية أن المروحية سقطت في منطقة جبلية بأرمينيا، مشيرة إلى أن قيادة القاعدة الـ102 في غومري تجري تحقيقا في الحادث لتحديد الطرف الذي أطلق النار.