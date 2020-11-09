 أذربيجان تعتذر لموسكو بعد إسقاط مروحية عسكرية روسية في أجواء أرمينيا - بوابة الشروق
الإثنين 9 نوفمبر 2020 9:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

أذربيجان تعتذر لموسكو بعد إسقاط مروحية عسكرية روسية في أجواء أرمينيا

الصراع بين ارمينيا واذربيجان - ارشيفية
الصراع بين ارمينيا واذربيجان - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 8:48 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 8:48 م
اعترفت أذربيجان بأن قواتها أسقطت عن طريق الخطأ اليوم الاثنين، مروحية عسكرية روسية في أجواء أرمينيا، معلنة عن اعتذارها على الحادث، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لهان مساء الاثنين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، إسقاط مروحية من نوع «مي-24» تابعة لقواتها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها وإصابة الثالث.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع خلال مرافقة المروحية قافلة سيارات للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراضي جمهورية أرمينيا، في المجال الجوي قرب بلدة إيرساخ عند الحدود مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مقتل فردين من طاقم المروحية، بينما تم إجلاء الثالث بعد إصابته بجروح متوسطة إلى مطار المرابطة.

وبينت وزارة الدفاع الروسية أن المروحية سقطت في منطقة جبلية بأرمينيا، مشيرة إلى أن قيادة القاعدة الـ102 في غومري تجري تحقيقا في الحادث لتحديد الطرف الذي أطلق النار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك