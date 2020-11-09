في الوقت الذي تتعرض فيه أوروبا لموجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا، ارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة في بعض البلدان، في حين بدأت تدابير الإغلاق تظهر تأثيرها في بلدان أخرى.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركتا فايزر الأمريكية العملاقة و"بيونتيك" الألمانية، اليوم الاثنين، أن اللقاح الخاص بهما يوفر أكثر من 90% من الحماية ضد مرض كوفيد-19.



وسجلت جمهورية التشيك أدنى عدد من الإصابات بالفيروس الفتاك خلال 4 أسابيع، حيث سجلت 3608 حالات جديدة في غضون الـ 24 ساعة.



واستمر ارتفاع أعداد الضحايا في المجر، حيث سجلت السلطات 5162 حالة إصابة جديدة و55 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.



وانخفض معدل الإصابة بالفيروس المميت في بلجيكا بنسبة 40% في غضون 7 أيام، حيث سُجلت 66 ألف حالة في الأسبوع السابق على 5 نوفمبر، مقارنة بـ110 حالات جديدة في الأسبوع الذي سبقه، ومع ذلك زادت حالات الوفاة بنسبة 55%، حسبما ذكرت الهيئة الصحية البلجيكية "سيسكنسو".



وفي إيطاليا، دخلت إجراءات أكثر صرامة حيز التنفيذ في منطقة جنوب تيرول اليوم الاثنين، على غرار 4 مناطق أخرى اعتبرت بالفعل مناطق حمراء، ولا يُسمح للناس الآن بمغادرة منازلهم إلا لسبب وجيه، كما تم فرض حظر التجوال بين الساعة 8 مساء و5 صباحا.