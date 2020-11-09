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رئيس منظمة الصحة العالمية يعلن التطلع لتعاون وثيق مع إدارة بايدن

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
جنيف - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 6:01 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 6:02 م
قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، في أول خطاب منذ الثالث من الثالث من الشهر الجاري، إنه على العالم أن يتحد من جديد للنضال من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتنمية.

وأضاف تيدروس في خطابه في جمعية الصحة العالمية، وهو اجتماع سنوي لأعضاء منظمة الصحة العالمية، أنه "بهذه الروح، نهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع إلى العمل مع إدارتهما عن كثب".

وفي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستتوقف عن تمويل منظمة الصحة العالمية وسوف تنسحب من المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في خضم جائحة كورونا، يخطط خلفه بايدن لإلغاء عملية الخروج.

واتهم ترامب منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة بالسماح لفيروس كورونا بالانتشار على مستوى العالم، من خلال مساعدة الصين في التستر على حجم تفشي المرض في وقت مبكر من هذا العام.

وقال تيدروس: "لقد حان الوقت للعالم أن يشفى من ويلات هذا الوباء، والانقسامات الجيوسياسية التي تدفعنا فقط إلى هوة مستقبل غير صحي وغير آمن وغير عادل".

ولم تدعم دول أخرى اتهامات ترامب، لكن العديد من الحكومات دعت إلى مراجعة وإصلاح في منظمة الصحة العالمية في ضوء الوباء.

قال تيدروس: "نحن ملتزمون بالتعلم المستمر والتحسين المستمر والمساءلة المستمرة"، مشيرا إلى أن التغييرات جارية لجعل منظمة الصحة العالمية أكثر كفاءة وأقل بيروقراطية.

ومع ذلك، قال إن التمويل بحاجة إلى زيادة كبيرة مع ارتفاع التوقعات من الدول الأعضاء.

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