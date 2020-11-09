نائب محافظ الوادي الجديد توقع عقود مشروع تحديث نظم الري الحقلي

وقعت نائب محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، مساء اليوم الأحد، عقود الشركات المتخصصة بمجال تحديث نظم الري والتي تم التعاقد معها علي تنفيذ المشروع وذلك بناء على توجيهات المحافظ محمد الزملوط، وفي إطار خطة المحافظة لتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي بتحويلها للري بالرش وللتنقيط بدلا من الغمر.

حضر مراسم التوقيع الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وأعضاء اللجنة المختصة بتحديث نظم الري بوزارة الزراعة وممثلي الشركات المتعاقد معها.

وأكدت نائب المحافظ دعم المحافظة الكامل لإنجاح المشروع الذي يهدف في مرحلته الأولى على تحديث منظومة الري لمساحة ٧٥ ألف فدان من الأراضي التابعة لصندوق إستصلاح الأراضي، موجهة بسرعة البدء في التنفيذ والانتهاء من المشروع في الموعد المحدد تمهيداَ للبدء في المرحلة الثانية.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي حفاظا على حق الأجيال القادمة في المياه.