الخارجية الماليزية: نأمل أن تتمكن الإدارة الأمريكية الجديدة من حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أعرب نائب وزير الخارجية الماليزي، قمر الدين جعفر، عن أمل بلاده في أن تتمكن الإدارة الأمريكية الجديدة من حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن المسؤول الماليزي قوله اليوم الاثنين: "نتابع التطورات والتغييرات السياسية في الإدارة الأمريكية، ولا سيما فيما يخص فلسطين و غيرها من الأمور ."



وجاءت تصريحات قمر الدين ردا على سؤال وجه له أثناء الجلسة البرلمانية التي انعقدت اليوم الاثنين، بشأن رأي وزارة الخارجية فيما إذا كانت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية ستكون أفضل في ظل قيادة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن.



وفي الوقت نفسه، أكد قمر الدين على أن الحكومة الماليزية حازمة، ودائما داعمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود يونيو 1967.