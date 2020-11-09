 وزير هندي: يجب تشغيل مناجم الفحم في الوقت المحدد - بوابة الشروق
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وزير هندي: يجب تشغيل مناجم الفحم في الوقت المحدد

نيودلهي - د ب أ:
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 4:07 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 4:07 م

ذكر وزير الفحم الاتحادي الهندي برالهاد جوشي، أن الحكومة الاتحادية تناشد الولايات تشغيل مناجم الفحم في الوقت المحدد للمساعدة في خفض الواردات.

 

وقال جوشي للصحفيين في نيودلهي، إنه في ظل كون الهند بين أصحاب أكبر احتياطيات الفحم في العالم يجب ألا تستورد الكثير من الوقود، وذلك مع اقتراب اختتام آخر يوم لمزادات التعدين التجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

 

وأضاف جوشي أن التسعة عشر منجما المعروضة للبيع في أول مزاد من نوعه في البلاد من المتوقع أن يكون لها قدرة إنتاج قصوى بمقدار 51 مليون طن في السنة.

 

يشار إلى أن وزارة الفحم كانت قد خططت في البداية لطرح 41 منجما في المزاد.

 


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