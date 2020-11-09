فرقة عبدالحليم نويرة تشارك في مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشى، ضمن فعاليات الدورة ٢٩ من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وتضمن برنامج الحفل باقة من روائع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، منها "جمال الدنيا، وهقابله بكرة، وسيرة الحب، وفات الميعاد، ودارت الأيام"، بمشاركة الفنانة حسناء، ونهاد فتحي.

أقيم الحفل وفق إجراءات احترازية تتبعها دار أوبرا الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة و تباعد المقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة ٢٩ لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضم٢٩حفلا غنائيا يحييها ٩٣ فنانا من ٥ دول عربية هي مصر، ولبنان، والأردن، والعراق، وتونس، وتستمر لمدة ١٠ أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.