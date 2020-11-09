البحوث الزراعية ينظم دورة تدريبية حول الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش بالمنوفية

نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية، والتي بدأت اليوم، الدورة التدريبية الخامسة تحت عنوان "الاستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش" بمديرية الزراعة بالمنوفية، حيث تستمر فعالياتها لمدة 3 أيام.

وقال الدكتور عبده إسماعيل، مدير المعمل إن الدورة تهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين، مما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج وتقليل المشاكل الناجمة عن أضرار استخدام مبيدات الحشائش على المحاصيل، وذلك بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأضاف أن البرنامج التدريبي للدورة سيتناول عددا من الموضوعات، أهمها التعرف على الحشائش المنتشرة في الزراعات وخسائرها للإنتاج الزراعي، وآلات الرش المستخدمة في رش مبيدات الحشائش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش وأهم المبيدات الموصى بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر، طبقا للتوصيات المعتمدة للجنة مبيدات الآفات الزراعية.