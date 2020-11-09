أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة، والتي تضم أقسام أول مدينة نصر، ثان مدينة نصر، مصر الجديدة، والمخصص لها 3 مقاعد، عن مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات وفقا للبيان الإحصائى.

وأسفر ما تم حصره من أعداد وفقا للبيان الإحصائي في مقاعد الدائرة الثلاثة فوز المرشح محمد مصطفى السلاب، وحصل على أعلى الأصوات بـ91078 صوتا والمرشح طارق شكرى 69990 صوتا، ليفوزا مباشرة بمقعدين في الدائرة، فيما تجرى جولة الإعادة على المقعد الثالث بين عمرو السنباطي الذى حصل على 47039 صوتا، وسمر فودة 26323 صوتا.

وبلغ عدد الحضور 155778، بينهم 126396 صوتا صحيحا، 29382 صوتا باطلا.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.