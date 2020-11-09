رئيس وزراء فلسطين: على حكومة الاحتلال التوقف عن مخططاتها الاستعمارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن "الاستيطان عدو السلام، وعلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية وعن الاستيلاء على أراضينا وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وأضاف أشتية - في جلسة الحكومة اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن "عدد المستعمرين الآن في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، بلغ أكثر من 750 ألف مستوطن ويشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية".

وشدد على أنه قد حان الوقت لإسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديموجرافي، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص.

ودعا رئيس الوزراء - بمناسبة الذكرى الـ32 لإعلان الاستقلال، التي تصادف الخامس عشر من الشهر الجاري - دول أوروبا وباقي دول العالم أن تخطو خطوة نحو كسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين ولجم مخططات الاستيطان والضم وهدم البيوت وتهويد القدس، وعزل غزة.