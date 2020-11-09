الجالية اليهودية في البحرين تحيي لأول مرة ذكرى مذبحة نوفمبر 1938

أحيت الجالية اليهودية الصغيرة في البحرين، اليوم الاثنين، ذكرى مذبحة نوفمبر 1938، وذلك في فعالية تعقد للمرة الأولى بالمملكة التي وقعت مؤخرا اتفاقا بإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.



وقال رئيس الجالية إبراهيم نونو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم سعداء بفتح أبواب المعبد اليهودي بحضور مسؤولين حكوميين، حيث أشعلوا الشموع على أرواح الضحايا.



وأضاف قائلا "هذه هي المرة الأولى التي نعقد فيها هذه الفعالية إحياء لأرواح الضحايا"، وأن الجالية تعتزم تنظيم فعاليات أخرى في البحرين.



يذكر أن النازيين في ألمانيا شنوا في ليلة 9-10 من نوفمبر 1938، سلسلة من الهجمات على اليهود وممتلكاتهم، في شوارع المدن الألمانية، ما أسفر عن مقتل مئة يهودي.



يشار إلى أن المعبد اليهودي في المنامة - وهو الوحيد في منطقة الخليج - كان مغلقا طيلة عقود من الزمان وكان يستخدم فقط في المناسبات الخاصة أو أداء الصلاة اليهودية.



ويبلغ عدد الجالية اليهودية في البحرين، البالغ تعداد سكانها حوالي 7ر1 مليون نسمة، نحو 35 شخصا.



يذكر أن البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وقعتا اتفاقات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر الماضي.