«الإسكندرية السينمائي» يعرض فيلم الافتتاح «قابل للكسر»

عرضت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط (الدورة ٣٦)، مساء اليوم الأحد، فيلم الافتتاح "قابل للكسر"، المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بحضور مخرج الفيلم أحمد رشوان، وأبطاله حنان مطاوع، ورانيا شاهين، وخالد خطاب، ومحمد الموجي، وناجي شحاته، وعمرو جمال.

وقالت الفنانة حنان مطاوع خلال ندوة أقيمت عقب عرض الفيلم لمناقشته بحضور عدد من الفنانين والنقاد، أنها تحمست للفيلم لتميزه واختلاف دورها فيه عن باقى الأدوار التى سبق وأن قدمتها، لافتة إلى أنها تقوم بدور لشخصية ناعمة تواجه تحديات ومشاعر متضاربة ما بين الخوف والغضب والانفعال والحب، وهو ما يصعب نقله على الشاشة.

وأشارت "مطاوع "إلى أنه كان من المقرر عرض فيلم "قابل للكسر" في الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في شهر مارس الماضى، إلا أنه لم يعرض في المسابقة الرسمية، بعد توقف العروض الجماهيرية بسبب تفشي فيروس كورونا فى تلك الفترة.