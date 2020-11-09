أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية2020، في الدائرة 17 والتي تضم دار السلام والبساتين، ومخصص لها 3 مقاعد، عن مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات وفقا للبيان الإحصائى.

واسفر ما تم حصره من أعداد وفقا للبيان الاحصائي فوز المرشح حشمت أبو حجر والذى حصل على 38 ألف و900 صوت، المرشح خالد عبد الحميد طنطاوى والذى حصل على 36 ألف صوت.

بينما يدخل جولة الإعادة على المقعد الثالث، كلا من المرشح أكمل قرطام والذى حصل على 24 ألف صوت، والمرشح علي عبد الونيس، والذى حصل على 21400 صوت، فيما حصل المرشح خالد عبد العزيز فهمى على 10600 صوت.



وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.