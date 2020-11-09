أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية2020، في الدائرة 17 والتي تضم دار السلام والبساتين، ومخصص لها 3 مقاعد، عن مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات وفقا للبيان الإحصائى.
واسفر ما تم حصره من أعداد وفقا للبيان الاحصائي فوز المرشح حشمت أبو حجر والذى حصل على 38 ألف و900 صوت، المرشح خالد عبد الحميد طنطاوى والذى حصل على 36 ألف صوت.
بينما يدخل جولة الإعادة على المقعد الثالث، كلا من المرشح أكمل قرطام والذى حصل على 24 ألف صوت، والمرشح علي عبد الونيس، والذى حصل على 21400 صوت، فيما حصل المرشح خالد عبد العزيز فهمى على 10600 صوت.
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.