البورصات العربية والعالمية تحتفي بفوز بايدن برئاسة أمريكا

احتفت البورصات المصرية والعربية والعالمية بفوز جو بايدن على دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بصعود كبير.

في مصر، أنهى المؤشر الرئيسي آي جي إكس 30 التعاملات مرتفعا بنسبة 1.48%، ووصل إلى 10848 نقطة.

وعربيا، ارتفعت كل المؤشرات بصورة ملحوظة، وكسب السعودي نحو 2% ومؤشر دبي 1.8% والكويت العام 1.5%، فيما صعد أبوظبي بنسبة محدودة أقل من 1% وهي 0.8%.

وعالميا، بلغ المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين أعلى مستوى في نحو 3 عقود تقريبا، بعد أن فاز بايدن، فيما قاد سهم هوندا موتور المكاسب بين شركات صناعة السيارات بفضل أرقام أرباح قوية.

وسارع المستثمرون، الذين أحجموا عن الشراء الأسبوع الماضي بسبب الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، للشراء إذ يركزون على قدرة بايدن على توسعة تحفيز مالي واتخاذ تدابير لخفض انتشار كوفيد-19.

وارتفع المؤشر نيكي 2.12% إلى 24839.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991، ليربح 8.1% في الجلسات الخمس الماضية.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41% إلى 1681.90 نقطة، وهو مستوى لم يُسجل منذ أواخر فبراير.

وربح سهم هوندا موتور 9.4% بعد أن حققت شركة صناعة السيارات أرباحا فصلية قوية ورفعت توقعاتها للأرباح.

وواصل سهم تويوتا موتور، التي أعلنت عن أرباحها يوم الجمعة، مكاسبه ليرتفع 2.2%، بيد أن مازدا موتور خالفت الاتجاه العام عبر الانخفاض 2.9% بعد أن أعلنت عن أرباح مخيبة للتوقعات.

وربح سهم شركات صناعة معدات النقل 2.4%.

وقفز سهم سوشيرو جلوبال 15.2% بعد أن أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم السوشي عن أرباح أفضل من التوقعات للربع الممتد بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول، لتتعافى من تراجع ناجم عن الوباء في الربع السابق.

كما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة المتجددة عقب فوز بايدن. وربح سهم رينوفا 6.4% وارتفع سهم ويست هولدينجز 3.4% وإريكس 13.2%.

على الجانب الآخر، نزل سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 11% بعد أن كشفت الشركة عن خطط لبيع أسهم جديدة لجمع نحو 1.6 مليار دولار. كما انخفض سهم إيه.إن.إيه المنافسة 1.9%.

وقفزت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ عزز فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآمال في علاقات تجارية أفضل بين واشنطن وأوروبا وزاد سهم شركة إنفنيون لإنتاج الرقائق بفضل توقعات بإيرادات قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3% عند الفتح وصعد المؤشر داكس الألماني الذي يعتمد على التجارة 1.6% إذ أظهرت بيانات أن صادرات أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة ليحقق أداءا أسبوعيا من ضمن الأفضل هذا العام لكن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في القارة حد من المكاسب. كما يولي المستثمرون اهتماما لمحادثات التجارة المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.