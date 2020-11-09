السعودية تشارك في اجتماع لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة في وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، اليوم الاثنين، في الاجتماع الدوري الـ52 للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي، وذلك عبر الاتصال المرئي، والذي تستمر أعماله على مدى يومين، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى - خلال الاجتماع - مناقشة التمويل من أجل أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة "كورونا"، وبحث البناء الأفضل لمجتمع بيئي (صديق للبيئة)، وسبل تمويل المشاريع والبرامج التنموية بشكل أفضل.

وثمّن الدكتور الغامدي التعاون بين لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس والدول ذات العضوية بالمنظمة في كل ما يتعلق بدعم وتمويل المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم المتضررة.