العراق: إغلاق جميع مخيمات النازحين في البلاد مطلع العام القادم

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم الأحد، عن اغلاق جميع المخيمات في البلاد مطلع العام القادم عدا الموجودة في اقليم كردستان.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو في تصريح صحفي إن الوزارة أعدت خطة وطنية لإغلاق جميع المخيمات مطلع العام 2021 ، إذ أنه من المأمول أن يشهد العام المقبل اغلاقها في عموم البلاد عدا الموجودة في اقليم كردستان لتتم اعادة نحو مايقارب المليون ونصف المليون نازح إلى مناطق سكناهم الاصلية.

وأوضحت جابرو عن وجود تنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لدعم فئات قامت الوزارة باعمار منازلهم المهدمة جزئيا في المناطق المحررة فضلا عن تقديم مبالغ للأسر التي لايوجد لهم مأوى لكون منازلهم مهدمة بالكامل .

وتابعت ان الوزارة ستغلق نهاية الشهر الجاري المخيمات الموجودة في كركوك وصلاح الدين واحد مخيمات الانبار ومخيم عامرية الفلوجة، منوهة عن وجود عودة طوعية لنازحي نينوى إلى مناطقهم الأصلية.

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى أن عدد النازحين الإجمالي في عموم مدن العراق يبلغ أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون عراقي، يضاف إليهم نحو مليون آخرين هاجروا إلى دول مجاورة وأوروبا خلال السنوات التي أعقبت احتلال تنظيم "داعش" لمحافظات عديدة من البلاد عام 2014، فيما أكدت أخيراً وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن عدد النازحين الكلي منذ عام 2014 بلغ أكثر من أربعة ملايين و500 ألف نازح من نينوى والأنبار وصلاح الدين.