شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، طقسًا مستقرًا مصحوبًا بدرجات حرارة منخفضة ورياح متوسطة الشدة، تزامنًا مع عودة الدراسة في المدارس، والجامعات مع استمرار فتح ميناء بوغازي الإسكندرية والدخيلة.



وتفقد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، أماكن تجمعات مياه الأمطار لكسحها في مناطق عزبة الشامي بمنتزه أول والعصافرة وكوبري المندرة.



فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.



ونوه أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



وشدد المحافظ على جميع المسؤولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بشوارع الإسكندرية كافة.