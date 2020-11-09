بايدن: سأفعل كل ما بوسعي لاحتواء وباء كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه سيفعل كل ما بوسعه لاحتواء وباء كورونا، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع الولايات لتقديم كل الموارد وحماية الأشخاص المعرضين للخطر.



وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنه سيعمل على زيادة إنتاج المواد الوقائية، متابعًا: «سنعمل على أن يعود الأطفال إلى المدارس، وتعافي الاقتصاد بقوة، وتوزيع اللقاح لأكبر عدد في أسرع وقت ومجانًا».



وأكد أنه سيتبع العلم في التعامل مع الجائحة، معلقًا: «لقد انتهت الانتخابات وحان الوقت لوضع الحزبية وراءنا وعلينا أن ننهي تسييس الاستجابة للطوارئ الصحية، والاتحاد لعلاج الأزمة كدولة واحدة».



وشدد على أهمية ارتداء الكمامة بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه المواطن، مستطردًا: «الكمامة ليست تصريحا سياسيا ولكنها طريقة جيدة لتعود الأمور لعافيتها، نريد العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت والكمامة الطريقة لتحقيق الأمر».