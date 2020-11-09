وزير الإسكان يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية

عقد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع الوزير تنفيذ أعمال المرافق بالحي الحكومي، ومنطقة الوزارات، والأحياء السكنية، وتغذية تلك المناطق بمياه الشرب، حيث قدم المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عرضا مفصلا بالموقف الحالي لأعمال المرافق، ومصادر تغذية العاصمة بالمياه.

كما التقى وزير الإسكان بشركات المقاولات العاملة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستشاري المشروع؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، حيث قدم المهندس عمرو خطاب عضو المكتب الفنى للوزير، عرضا تفصيليا عن موقف تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع.

وتابع الوزير أيضا، موقف تنفيذ الأعمال بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وبلغ ارتفاع البرج حالياً 251 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

ووجه الجزار، بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والإسراع بمعدلات التنفيذ لكل المشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق آخر، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الانتهاء من تخطيط الحارات المرورية ومسار دراجات جديد بمحور "أحمد عرابي" بالمدينة، وهو الطريق العرضي الموازي لطريق السويس والواصل بين مداخل المدينة على الطريق (1، 2 ، 3)، وذلك تحقيقاً لشروط السلامة المرورية بالمدينة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال باتجاهي المحور بإجمالي 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وذلك بالمرحلة الأخيرة التي تربط من مدخل السويس (3) حتى تقاطع محور الحرية والبالغ طولها (3 كم)، وبعرض طريق (14م)، بخلاف الجزيرة الوسطى ورصيف مشاه بكل اتجاه.

وأضاف أنه تم تنفيذ مسار دراجات بطول (3 كم) بإجمالي (6 كم) بالاتجاهين بذات المحور، ويعتبر المسار الجديد ثاني أطول مسار دراجات بالمدينة، بهدف إتاحة الفرص لراغبي ممارسة رياضة ركوب الدراجات من خلال توفير أكثر من موقع بمدينة الشروق.

وأشار إلى قرب الانتهاء من تركيب كشافات إنارة ليد واللوحات الإرشادية بمحور "أحمد عرابي" طبقاً للمواصفات القياسية.