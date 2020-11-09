وزير الإعلام اليمني: المشروع العربي هو طوق النجاة الوحيد للعرب في مواجهة التدخلات الخارجية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن خطورة المرحلة وحجم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تحتم علينا الالتفاف حول المشروع العربي الذي هو طوق النجاة الوحيد، وتوحيد العمل والجهود لما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار دولنا ومصالح شعوبنا، ومواجهة الأطماع والمؤامرات والأخطار التي تحدق بالجميع.

وأضاف الوزير -في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الاثنين،- أن ‏اليمن ودول المنطقة العربية دفعت منذ عقود ولا تزال تدفع حتى اللحظة أثمانا باهظة للتدخلات الخارجية.

وأوضح الإرياني أن "هذه التدخلات ناجمة عن الأطماع التوسعية ومساعي أطراف إقليمية لاستعادة أمجادها التاريخية الآفلة، ولو كان ذلك على حساب وحدة واستقلال وسيادة وأمن واستقرار الدول العربية وسلامة أراضيها".

وأكد الإرياني أن المواجهة الحازمة لهذه التدخلات مهمة وطنية عربية وكل لا يتجزأ، بعد أن تجلت بوضوح أطماعها وعناوينها الاستعمارية، ومتاجرتها بالشعارات الدينية، وقضايا الأمة، لتحقيق مآربها الخبيثة، ومسخ الهوية وتمزيق النسيج العربي، وتحويلها مرتع لتنفيذ أجندتها التوسعية وتصفية أحقادها التاريخية‏.

وأشار إلى أن خطورة المرحلة وحجم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تحتم علينا الالتفاف حول المشروع العربي الذي هو طوق النجاة الوحيد، وتوحيد العمل والجهود لما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار دولنا ومصالح شعوبنا، ومواجهة الأطماع والمؤامرات والأخطار التي تحدق بالجميع.