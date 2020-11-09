 الأرصاد: طقس الثلاثاء لطيف على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24 - بوابة الشروق
الإثنين 9 نوفمبر 2020 2:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس الثلاثاء لطيف على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24

تعبيرية
تعبيرية
نور رشوان
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 2:04 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 2:04 م

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، بارد على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ومتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى
القاهرة 17 24
بورسعيد 18 25
الإسكندرية 18 23
شرم الشيخ 20 27
أسوان 17 28
كاترين 09 19
الإسماعيلية 16 26


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