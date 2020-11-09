رئيس اقتصادية قناة السويس: حققنا نتائج جيدة في مجال الاستدامة

أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة أصبح لديها مزايا جديدة تضاف للمقومات الأساسية لها بجانب توافر الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، مما ساعدها على توفير مناخ استثماري جيد.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها زكى عبر "الفيديو كونفرانس" أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادى المستدام".

وأكد السعى نحو منح حوافز جديدة قادرة على تحقيق تغييرات نحو الإتجاه إلى الاستثمار في المنطقة التى تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط .

وأوضح زكي أن المنطقة تتجه نحو التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة، كأهم ركائز الاستدامة التي تعتمد عليها المنطقة من خلال التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية وتسعى في تطبيقها بشكل دائم عن طريق دمج عناصر الاستدامة في كافة جوانب أداء الأعمال.

وأشار زكى إلى أن المنطقة حققت خلال الخمس سنوات الماضية نسب إنجاز عالية في عدد من الملفات خاصة في مجال البينة التحتية في الطرق والأنفاق والكهرباء وفي مجال تفعيل خدمة الشباك الواحد وتسعى من خلال خطتها المستقبلية للخمس سنوات المقبلة 2020-2025 والتي تسير عليها بخطوات ثابتة ودراسة أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار حيث بلغت 25 قطاعا في مجالات محددة منها الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن المنطقة لها دور بارز في تسهيل تكامل التجارة العالمية ودعم سبل الاندماج معها، كأحد أهداف المنطقة الاقتصادية بموقعها المتميز، وتستطيع أن تلعب هذا الدور بشكل جيد نظراً لامتداد مساحتها في مناطق متنوعة تتميز بخصائص مختلفة تتناسب مع كثير من الصناعات، والحوافز الضريبية والجمركية وما تتمتع به من نظم قانونية متعددة تتناسب مع تأسيس الشركات بتخصصاتها المختلفة.