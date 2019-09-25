عمرو أديب: إعلان فايزر إثبات فعالية لقاح كورونا بنسبة 90% نكد على ترامب

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية للأدوية، اليوم الاثنين، أن اللقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد-19» الذي تعملان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90%، قائلًا: «الأمور خلاص هانت، والإعلان نكد على ترامب النهاردة».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن اللقاح من المقرر أن يكون موجودًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين إنتاج اللقاح.

وأضاف أن إعلان الشركة عن لقاح مأمون يمكن استخدامه وتطبيقه ونقله تكاد تكون معجزة، ذاكرًا أن الإعلان تسبب في نوع من الاضطرابات بالولايات المتحدة.

وأشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قال إن الأمر باكورة التعاون بين الحكومة الفيدرالية والشركة الأمريكية، موضحًا أن الشركة ردت بأنها مولت نفسها مع الشركة الألمانية.

وأعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية للأدوية، اليوم الاثنين، أن اللقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد-19» الذي تعملان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90%، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.