 الشرطة الألمانية تضبط فندقا مكتظا بالسائحين في مدينة كولونيا - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تضبط فندقا مكتظا بالسائحين في مدينة كولونيا

الشرطة الالمانية - ارشيفية
الشرطة الالمانية - ارشيفية
كولونيا - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 8:53 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 8:53 م
ضبطت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا غربي البلاد فندقا مكتظا بالسائحين.

وأعلنت سلطات المدينة، اليوم الاثنين، أن مشغل الفندق و22 فردا من نزلائه مهددون بالتعرض لغرامات مالية كبيرة نظرا لحظر السفر لأغراض سياحية إلى كولونيا بسبب جائحة كورونا.

وأضافت سلطات المدينة أنه تم طرد السائحين من الفندق.

وتابعت سلطات المدينة أن الفندق كان يخصص غرفة لأعمال البغاء المحظورة في الوقت الراهن، وتحفظت الشرطة على إحدى فتيات الليل وتم تحرير محضر ضدها، وذكرت أن الفندق دون في دفاتر التسجيل اسم النزيل واسم عائلته فقط.

ومن الممكن فرض غرامة مالية على مشغل الفندق بقيمة تصل إلى 5000 يورو، فيما يمكن فرض غرامة بقيمة تصل إلى 250 يورو على كل سائح.

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