شهدت محافظة مطروح اليومين الماضيين هطول أمطار وسيول غزيرة علي المدن الساحلية، مما أدي إلي تعرض مناطق سكنية للحصر بالمياه ،وانقطاع الكهرباء، ومنع السكان من الوصول لمناولهم أو الخروج منها بعد انهيار السدود الترابية أسفل التلال والهضاب.

حيث تعرضت مناطق الخرسة ووادي الرمل والخروبة وقرية القصر ومنقطة الأبيض غرب مدينة مرسي مطروح إلي الغرق ومحاصرة البيوت والمنازل ،كذلك تعرض كلا من حي الشروق "الكيلو7" وحي الزهور "الكيلو4" إلي غرق بعض الأماكن وقطع الطرق فيها نتيجة انهيارات السواتر الترابية بالوديان في الظهير الصحراوي، بالإضافة إلي غرق الكثير من شوارع المدينة خاصة شارع الكورنيش والجلاء المدخل الشرقي ومناطق بشارع علم الروم، ومنطقة الليدو.

يقول باسط جعفر رئيس لجنة الاسكان بمدينة مرسي مطروح، أن ما حدث من غرق الشوارع خاصة بمنطقة وسط المدينة نتيجة أن شبكة الصرف الصحي لا تغطي إلا 30% من المدينة ،وهي المرحلة الاولي ،بينما المرحلة الثانية ،والتي تغطي المنطقة الشرقية الأعلى كثافة لم تعمل بعد ،بالإضافة إلي شبكات صرف الصحي ومحطات رفع المياه قدراتها لا تتحمل كميات الأمطار التي سقطت ،وهي الاسباب التي أدت إلي تراكم المياه في العديد من المناطق.



إنذار للمسئولين



وحذر رئيس لجنة الاسكان من كارثة انهيار احواض الصرف الصحي بوادي الخير في منطقة علوش،في حالة تكرار هذه الموجات من هطول الأمطار الغزيرة وبكثافة حيث سيترب علي ذلك نزول كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلي مياه البحر التي ستتلوث وبالتالي سيتلوث مأخذ محطة الرميلة بتحلية مياه البحر 1،2،3 ،وهي تعد أهم مصدر لمياه الشرب لمدينة مرسي مطروح حالياً،كذلك تعتبر المناطق السكانية بحي الزهور "الكيلو4" مهددة هي الأخرى حال اندفاع المياه بمعدلات أكبر من وادي تويويع، وهو ما حدث قبل عامين ماضيين علي بشكل محدود ،حيث انهارت عدة منازل فقط بمنطقة الواقعة ما بين الإذاعة المحلية والمدرسة التجارية،وتم إخلاءها من سكانها وإعادة بناءها علي نفقة المحافظة، وكان هذا بمثابة انذار، اعتقد لم يستفيد مه المسئولين بالقدر الكافي.



ملحمة شعبية



فوزي العرمان من المواطنين العاملين بالمجتمع المدني،وصف تكاتف أهالي مدينة مرسي مطروح،والتي كانت الأكثر تضرراً من الأمطار والسيول ،بالملحمة الشعبية ،حيث تتطوع اصحاب اللوادر وسيارات الكسح الخاصة لشفط المياه وفتح الطرق أمام المواطنين الذين لم يستطيعوا الذهاب غلي منازلهم واحتجازتهم مياه الأمطار، خاصة بعد ان انقطعت الكهرباء عن هذه المناطق أما بفعل تلف المحولات أو قيام الجهاز التنفيذ بفصلها حرصاً علي حياة الأهالي، فعلي سبيل المثال في منقطة الخرسة التابعة لقرية القصر، قام ما يقرب من ثلاثين شاب ومعهم ثلاث لوادر واربع سيارات نقل بتحويل مسار السيول، وفي حي الزهور "الكيلو 4 " قام عدد من الأطباء والشباب بمساعدة الأهالي المتضررين بسيارات الدفع الرباعي وتلبية احتياجاتهم من أكل وشرب ،حيث انقطعت عنهم الكهرباء من أكثر من 18 ساعة عن طريق الجهاز التنفيذي حرصاً علي حياتهم.



غرق المقابر



كذلك ما قام به العشرات من الأهالي بسرعة التوجه إلي منطقة الغربة،حيث المقابر التي غمرتها مياه السيول والأمطار وأدت إلي هبوط العديد من المقابر وتحط لحدها ،فتم نزح المياه وإعادة ترميم المقابر التي تحطمت نتيجة جرف السيل ،وبعمل سواتر ترابية تبعد المياه عن مناطق الدفن

غرفة عمليات 24 ساعة



من جانبه قال رضا جاب الله رئيس مركز و مدينة مرسي مطروح،أن فرق الطوارئ بالمجلس تواصل ميدانيا ، ازالة تجمعات مياه الأمطار، بطريق الخروبة والمدخل الغربي للمدينة بطريق السلوم، بسيارات ومعدات شفط المياه وذلك ضمن جهود المدينة علي مدار يومين في شفط مياه الأمطار.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، أن رجال ادارة تحسين البيئية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي يواصلون العمل علي مدار الساعة يوميا ،لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح ،ولوادرات والمعدات المخصصة، لإزالة تجمعات الأمطار.

وأوضح أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين ،حيث تم رفع حالة الطوارئ بسبب مواصلة استمرار الطقس غير المستقر باستعداد كافة السيارات والمعدات للعمل علي مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع، والمناطق التي تضررت من الأمطار ،وجاري العمل علي إزالة تجمعات مياه الأمطار من باقي الشوارع.



مواجهة السيول



وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوي علي مدار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن لتلقي شكاوى المواطنين بكافة المناطق، ومتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

واكد المحافظ على ضرورة التعاون، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة والمتابعة الدورية، على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع أي حادث طارئ.