 طهران تفرض حظر تجول ليلي على مستوى المدينة بدءًا من السبت المقبل - بوابة الشروق
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طهران تفرض حظر تجول ليلي على مستوى المدينة بدءًا من السبت المقبل

علم إيران
علم إيران
أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 6:06 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 6:06 م
أعلن محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي، حظر التجول الليلي في العاصمة الإيرانية بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال باندابي - حسبما أوردته وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية الوم الاثنين - : "إن بعض الدول لجأت إلى فرض سياسات تقييدية لحركة المرور في مدنها من أجل تقليص عدد الحفلات الليلية".

وحول مقترح فرض حظر تجول ليلي بدءًا من الساعة 9 مساءً، قائلًا: "إن هذا الاقتراح تم طرحه ومناقشته في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن قرار حظر التجول الليلي في طهران سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 9 مساءً يوم السبت المقبل.

يُذكر أن وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة إصابات تسجلها البلاد خلال يوم واحد منذ بداية الجائحة.

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