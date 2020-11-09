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أعلنت شركة تراتون، التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا توقيع اتفاق لشراء الحصة المتبقية من أسهم شركة صناعة الشاحنات الأمريكية نافيستار إنترناشيونال كورب، بسعر 44.50 دولار للسهم. ووفقا لهذه الصفقة تقدر قيمة شركة نافيستار بحوالي 3.7 مليار دولار.

كانت تراتون قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي موافقتها على زيادة قيمة عرض شراء أسهم نافيستار من 43 دولار للسهم الواحد إلى 44.50 دولار.

تمتلك تراتون بالفعل 16.7% من أسهم نافيستار. وقالت الشركة إن مجلسها التنفيذي والمجلس الإشرافي إلى جانب مجلس إدارة فولكس فاجن وافقوا على الصفقة.

كما وافق مجلس إدارة نافيستار على الصفقة المنتظر اتمامها بحلول منتصف 2021.

وذكرت نافيستار في بيان أن المساهمين الرئيسيين فيها وهما إيكان كابيتال وإم.إتش.آر فاند مانجمنت وافقا على الصفقة.