ضبط محاولة تزوير شركة في المستندات الجمركية بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم بالقاهرة والإسكندرية، من ضبط محاولة إحدى الشركات التزوير والتلاعب في المستندات؛ للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.



وقالت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم، إنه بناء على معلومات سرية بقيام إحدى الشركات بالإفراج عن مشمول 23 بيانًا جمركيًا لصنف قطع غيار سيارات، وتقديم مستندات بأسعار متدنية للجمارك؛ للتهرب من سداد الرسوم، وتم تشكيل لجنتين للتوجه لمقر الشركة بالقاهرة والإسكندرية.



وأضافت أنه تم ضبط الفواتير الحقيقية والمستندات الأصلية بمقر الشركة بالإسكندرية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك في البيانات الجمركية.



وأشارت إلى أن القيمة المقدمة بالبيانات الجمركية بلغت 6 ملايين و574 ألفًا و126 جنيهًا، والقيمة الحقيقية للأصناف المخالفة 14 مليونًا و163 ألفًا و983 جنيهًا، وبلغ فرق القيمة الجمركية 7 ملايين و589 ألفًا و857 جنيهًا، فيما بلغت التعويضات المستحقة مليونين و819 ألفًا و52 جنيهًا.



وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط وإحالة المحضر للنيابة العامة.