ميركل تدعو إلى تحسين العلاقات مع واشنطن في ظل إدارة بايدن

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال مشاركة ألمانية أكبر في القضايا الأمنية.

وقالت ميركل في برلين اليوم الاثنين: "نحن الألمان والأوروبيون نعلم أنه في هذه الشراكة في القرن الحادي والعشرين علينا أن نتحمل المزيد من المسؤولية... أمريكا هي أهم حليف لنا وستظل كذلك، ولكنها تتوقع منا - وعن حق - أن نبذل جهودا أكبر من جانبنا لضمان أمننا والدفاع عن قناعاتنا في العالم".

وفي الولايات المتحدة، أعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية أول أمس السبت.

وكانت ميركل قد هنأت بايدن بالفعل، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستقبلي بين البلدين.

وجاء في بيان لميركل نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى له التوفيق والنجاح من صميم قلبي وأهنئ أيضا كامالا هاريس، أول نائبة منتخبة لرئيس بلادها".

ولم تعلق ميركل بعد على سلوك الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي لا يعترف بنتيجة الانتخابات ويريد الطعن عليها في المحكمة.