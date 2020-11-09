قضاة يؤكدون فوز رئيس كوت ديفوار بولاية ثالثة

أيد القضاة في دولة كوت ديفوار الواقعة في غرب إفريقيا، اليوم الاثنين، نتيجة الانتخابات التي شهدت احتفاظ الرئيس الحالي الحسن واتارا بالسلطة لفترة رئاسية ثالثة.



وأعلن مامادو كوليبالي، رئيس المجلس الدستوري للبلاد، للصحفيين في العاصمة التجارية أبيدجان إن "الاقتراع كان منتظما. جرى انتخاب واتارا رئيسا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية".



وجرى انتخاب واتارا مجددا لولاية ثالثة بعد حصوله على أكثر من 27ر94 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 31 أكتوبر، بينما حصل منافساه الرئيسيان كونان بيدي وباسكال أفي نجيسان على 66ر1 بالمئة و99ر0 بالمئة على التوالي.



ورفض السياسيان المعارضان النتائج شفهيا، لكن لم يقدم أي من المرشحين الخاسرين شكوى رسمية بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات النتائج الأسبوع الماضي، وفقا لكوليبالي.



وفي غضون ذلك، ألقت الشرطة القبض على نجيسان واثنين من مساعديه ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم من بينها الإرهاب وجرائم ضد الدولة في وقت متأخر من يوم الجمعة.



وشكل نجيسان مجلسا وطنيا انتقاليا مع زعماء المعارضة الآخرين، لتحدي ولاية واتارا الثالثة من خلال الدعوة إلى العصيان المدني.