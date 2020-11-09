إقبال جماهيري كبير لمشاهدة فيلم قابل للكسر بمهرجان الإسكندرية

شهد أول أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام حوض البحر المتوسط، عرض الفيلم المصري الروائي الطويل "قابل للكسر"، والذي عرض بقاعتين لاستيعاب الجمهور الكبير، بحضور صناع الفيلم المخرج أحمد رشوان، وبطلته حنان مطاوع، وباقي الأبطال رانيا شاهين وخالد خطاب ومحمد الموجي وناجي شحاتة وعمرو جمال.

وحرص مجموعة من ضيوف المهرجان من الفنانين على مشاهدة الفيلم، منهم لقاء سويدان ونورهان وصبري فواز، وأقيم العرض وسط إجراءات احترازية مشددة تحت إشراف وزارة الصحة.

وعقب عرض الفيلم نُظمت ندوة أدارها الناقد عصام زكريا المدير الفني لمهرجان الإسكندرية، حيث تحدث المخرج أحمد رشوان في البداية، عن فكرة الفيلم وظروف إنتاجه، قائلًا: "هذا العمل بدأت فكرته قبل سنوات لكن التحضيرات الفعلية بدأت عام 2018".

وأضاف رشوان أن جميع أبطال فيلمه شاركوا بأجرهم، ومنهم من قدم مساهمات عينية، وأن أحد الأبطال تبرع بشقته الخاصة لتصوير عدد من المشاهد الرئيسية فيها، وآخر تبرع بالموتوسيكل الخاص به لتصوير مشاهد أخرى.

ومن ناحيتها، قالت الفنانة حنان مطاوع "تحمست لفيلم قابل للكسر؛ لأنه فيلم ناعم ولا يشبه أي أفلام قدمتها من قبل، فالشخصية بها تحديات ومشاعر متضاربة، ما بين خوف، وغضب، وانفعال، وحب، وهو شيء صعب نقله على الشاشة للممثل".

أما الفنانة رانيا شاهين فوصفت التجربة بأنها لطيفة، ومختلفة بالنسبه لها، مضيفة أنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل.

وبدوره، أوضح خالد خطاب منتج الفيلم أنها يعتبر أول تجربة إنتاجية وتمثيلية له، وكان التمثيل حلمه طوال عمره، ورغم أنه صيدلي، وما زال يمارس المهنة، لكن يعتبر التمثيل مهنته الأساسية، متابعًا "عندما عرض علي المخرج فكرة الفيلم، تحمست له بشدة، لأنه يقول كل شيء ببساطة، بداية من حلم السفر والهجرة والحنين للوطن".

ومن جهته، قال الفنان الشاب عمرو جمال "أنا سعيد لأن المخرج أحمد رشوان منحني هذه الفرصة؛ للوقوف أمام النجمة حنان مطاوع، وبمساحة دور كبير، ومنذ اللحظة الأولى، وأنا أحببت شخصية (كريم) التي ألعبها، لأنها بها حيرة في التعبير عن مشاعرها، بجانب أن هناك بعض التفاصيل قريبة من شخصيتي الحقيقية".

يذكر أن فيلم "قابل للكسر" يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية، وتدور أحداثه حول "نانسي" وهي امرأة مسيحية في أواخر الثلاثينيات، وتعيش بمفردها بعد هجرة أسرتها لكندا، وتحاول اللحاق بهم، وتودع ذكرياتها وأحبابها، لكن تواجه مشاعر ممزقة بين الحنين للوطن، والاشتياق لأسرتها.