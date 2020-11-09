الإمارات تسجل حالة وفاة و1146 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 515 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه تم تسجيل 1146 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 143 ألفًا و289 حالة.



وأضافت أن 668 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 138 ألفًا و959 حالة، وأعلنت إجراء حوالي 85 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.