اتحاد الآثاريين العرب يرد على محاولات طمس الهوية

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي 23، للاتحاد العام للآثاريين العرب، مساء اليوم الاثنين، بجلسة التوصيات، برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد.



وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي للاتحاد، بأن توصيات المؤتمر تضمنت دعم وتفعيل المراكز الإقليمية بالاتحاد، وتعاونها مع دوائر الآثار بالوطن العربي؛ لإيجاد رؤية عربية موحدة لحماية التراث، وهذه المراكز تشمل المركز الإقليمي للعمارة وفقه العمران الإنساني، والفنون والحرف والصناعات الإسلامية، وعلوم النميات والمسكوكات الإسلامية، والمخطوطات والكتابات والنقوش الإسلامية، والقدس والأراضي المحتلة، والآثار والفنون والحضارات القديمة، والنقوش والكتابات واللغات القديمة، والآثار البحرية، وتوثيق التعديات على التراث الإنساني، وعصور ما قبل التاريخ، والترميم وصيانة المباني والمواقع الأثرية، والمتاحف والحفائر.



وقال ريحان إن المؤتمر أكد على عروبة القدس وكافة الأراضي الفلسطينية، ومكانة القدس كعاصمة لدولة فلسطين، وشجب كل مشروعات طمس الهوية الإسلامية عنها، وزيادة تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالآثار والتراث، وهي منظمة اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"، والإيسيسكو "منظمة العالم اﻹسلامي للتربية والعلوم والثقافة"، والإليكسو "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"، وتدشين قناة خاصة للآثاريين العرب على يوتيوب؛ لعرض أخبار وإنجازات الاتحاد، وعرض أنشطته العلمية المستمرة، ومخاطبة دوائر الآثار بالوطن العربي، بدعم الاتحاد بمبلغ سنوي يساعده في مهامه الكبرى؛ لحماية وصيانة الآثار والتراث بكافة البلدان العربية، وإلقاء الضوء على مكنوناتها العلمية، وإبرازها في أفضل صورة، والرد بالعلم على كل محاولات طمس الهوية.