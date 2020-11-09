جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا في العالم تزيد على 50 مليون شخص

أفادت أحدث حصيلة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسجلة في العالم بلغت حتى الآن أكثر من 50 مليون إصابة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الوفيات ذات الصلة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا قفز إلى 25ر1 مليون شخص.

وذكرت الجامعة أن عدد الإصابات المسجل أمس السبت وحده على مستوى العالم، ارتفع بأكثر من نصف مليون إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة بـ 9ر9 مليون إصابة، أعلى حصيلة إصابات في العالم، وتوفي 237 ألف شخص في البلاد البالغ عدد سكانها نحو 330 مليون نسمة.

وجاءت الهند (5ر8 مليون إصابة) والبرازيل (6ر5 مليون إصابة) في المركزين الثاني والثالث من حيث أعلى الإصابات في العالم، بينما بلغ عدد الوفيات 162 ألفا في البرازيل و126 ألفا في الهند.