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إصابة وزير إسرائيلي بكورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:34 ص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تأكدت، اليوم الاثنين، إصابة وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني عنه القول إنه يشعر أنه في حالة جيدة، مضيفا أنه سيواصل عمله الوزاري من المنزل.

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