إصابة وزير إسرائيلي بكورونا

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تأكدت، اليوم الاثنين، إصابة وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني عنه القول إنه يشعر أنه في حالة جيدة، مضيفا أنه سيواصل عمله الوزاري من المنزل.