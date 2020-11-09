موسم تزلج على الجليد قصير في مركز روكفلر بنيويورك

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سيكون موسم التزلج على الجليد في حلبة التزلج الشعبية في مركز روكفلر بنيويورك أقصر بكثير هذه المرة بسبب جائحة فيروس كورونا والتجديدات المخطط لها في المركز.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المنشأة الواقعة بوسط مدينة مانهاتن ستفتتح في 21 نوفمبر، لكن التزحلق سينتهي في 17 يناير.

ووفقا للتقرير ستطرح التذاكر للبيع في 12 نوفمبر. وسيكون عدد المتزلجين المسموح لهم التزلج على الجليد محدودا لتسهيل التباعد الاجتماعي.

ويبدأ موسم التزلج في مركز روكفلر عادة من منتصف أكتوبر ويستمر حتى نهاية أبريل.

وأضافت الصحيفة أن الإغلاق المبكر يتزامن مع تجديد كان مخططا له منذ فترة طويلة لساحة مركز روكفلر.

وقال المشغلون إن مراسم إضاءة شجرة الكريسماس التقليدية في مركز روكفلر ستستمر هذا العام. ولا يزال من غير الواضح متى ستضيء الأضواء هناك بالضبط وكيف سيتم تنظيم الحدث.