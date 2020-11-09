أتلتيكو مينيرو يسحق فلامينجو برباعية في الدوري البرازيلي

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اكتسح أتلتيكو مينيرو ضيفه فلامينجو 4 / صفر، مساء فجر اليوم، الإثنين، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مينيرو عن طريق إدواردو ساشا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز زميله كينو تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة59 عاد ساشا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يختتم فيدريكو زاراتشو رباعية فريقه في الدقيقة 82.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر إنترناسيونال، ومتقدما بفارق الأهداف عن فلامينجو صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، تغلب فريق جريميو على مضيفه فلومينينزي 1 / صفر.

وسجل بيبي هدف المباراة الوحيد لجريميو في الدقيقة 28.

ورفع جريميو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فلومينينزي عند 32 نقطة في المركز الخامس.

وفي باقي مباريات المرحلة فاز باهيا على بوتافوجو 1 / صفر، وتعادل ريد بول باراجنتينو مع سانتوس 1 / 1، فيما خيم التعادل السلبي على مباراة سييارا وسبورت ريسيفه .