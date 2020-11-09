السعودية تنقذ اليمنيين من 1320 لغما حوثيا

أنقذ مشروع سعودي اليمنيين من 1320 لغمًا مضادًا للأفراد والدبابات، زرعتها الميليشيات الحوثية، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.



وقال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام"، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تمكّن خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2020، من انتزاع 1320 لغمًا، منها 10 ألغام مضادة للأفراد، و441 لغمًا مضادة للدبابات، و862 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.



وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 196.591 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.



وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة، قد أعلن أنه تمكن خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2020، من انتزاع 1.254 لغمًا، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و105 ألغام مضادة للدبابات، و1.139 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.