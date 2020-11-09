قال الفنان محمد صبحي، إنه سعيد بتلمذة سعاد نصر على يده، معقبًا: «أنا من دربتها بعد رسوبها في معهد السينما حتى تخرجت وأصبحنا زملاء».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أنه لا يعتبر تعليمه فضيلة وإنما شيئا طبيعيا في مهنة الفن، متابعًا: «أول ما طلعنا مش لوحدنا، إحنا طلعنا على أكتاف رواد الفن العظيم في مصر، كانوا أساتذتنا».

وتابع: «سعاد نصر كانت إنسانة عظيمة كالمحرك داخل الوسط الفني، ومحبة لعمل الخير ومساعدة الناس، وكان بيننا كيمياء في العمل، وكنت أفاجئها بجمل أثناء التصوير وكانت تفهمني وتكمل الحديث».

وذكر أسماء بعض الأساتذة الكبار الذين عمل معهم، ومنهم من تتلمذوا على يده، مثل: «هناء الشوربجي، وعبلة كامل، رغم أنه لم يعمل معها سوى عمل واحد»، مضيفًا: «هم أصحاب الفضل عندما يجيدون وينجحوا في عملهم».