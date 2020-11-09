اختتم ماراثون انتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، بنسبة 33.40%، في اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الانتخابات مرت بسلام، ولم تتلقى غرفة العمليات بديوان عام المحافظة أي شكاوى، وشهدت لجان الانتخابات إقبال من المواطنين على مدار يومين، للتصويت داخل و ٢٩ لجنة فرعية، و 15 مقر انتخابي، وبلغت النسبة العامة للتصويت 33.40% بإجمالي 30138 ناجبًا.

وقال المحافظ عن مدينة الطور سجلت أعلى نسبة تصويت بعدد 10421صوتًا، من أصل ٣٥٩٧٠صوتًا، يليها مدينة رأس سدر بعدد 5390 صوتًا، من أصل 14049صوت، يليها مدينة دهب بعدد 4624 صوتًا، من أصل 6902صوت، وشرم الشيخ 2311 ناخبًا، من أصل 13360 صوتًا، وأبوزنيمة 2232 صوتًا من أصل 5231 صوت، ومدينة نويبع 2229 صوتًا، من أصل 5664 ناخبًا.

ثم مدينة أبورديس 1596صوتًا، من أصل 5514 صوت، و1172 صوت بمدينة سانت كاترين، من إجمالي 3328 صوت، واخيرًا مدينة طابا 163 صوت، من أصل 217 صوتًا.

وخصص لمحافظة جنوب سيناء 4 مقاعد بمجلس النواب، بينهم 2 فردي، و 2 بنظام القوائم، وبلغ عدد المتنافسين في الانتخابات البرلمانية بالمحافظة 14 مرشحًا، بينهم 10 مرشحين على المقعدين الفرديين، و4 بنظام القائمة، وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين، هما الدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرم الشيخ، وتضم مدن شرم الشيخ ، دهب، نوبيع، سانت كاترين، طابا، وخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 4 مرشحين، الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة الطور، وتضم مدن الطور، رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، وخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 6 مرشحين.

وبلغ عدد الناخبين على مستوى المحافظة ٩٠٢٣٥ناخبًا، موزعين علي لجنة عامة واحدة، و ٩ مراكز انتخابية، و١٥ مقر انتخابي، و ٢٩ لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.